Gianmarco Tamberi parla del padre | Non ha ancora visto mia figlia
Gianmarco Tamberi ha commentato il rapporto con suo padre durante un episodio del podcast ‘Passa dal BSMT’ di Gianluca Gazzoli. L’atleta, vincitore dell’oro olimpico nel salto con l’asta a Tokyo 2020, ha rivelato che suo padre non ha ancora visto sua figlia. Questa dichiarazione si inserisce in un contesto di discussione sul rapporto familiare interrotto da tempo tra Tamberi e suo padre.
Gianmarco Tamberi torna a parlare del difficile rapporto con il padre, Marco, interrotto da tempo. L’atleta azzurro, oro olimpico nel salto con l’asta a Tokyo 2020, lo fa mentre è ospite del podcast ‘Passa dal BSMT’ di Gianluca Gazzoli. Il campione rivela che il genitore non ha ancora visto la figlia Camilla, nata quasi nove mesi fa: “Io gli ho scritto quando è nata e gli ho detto che se avesse voluto vederla bastava che mi facesse sapere”, ha spiegato l’azzurro rivelando poi che il padre però non ha mai risposto a quel messaggio. “Ma non penso che sia una persona cattiva, è un argomento difficile da trattare”, aggiunge. Tamberi sul padre: “Non ci parliamo dal 2022”.🔗 Leggi su Lapresse.it
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