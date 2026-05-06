Gianmarco Tamberi ha commentato il rapporto con suo padre durante un episodio del podcast ‘Passa dal BSMT’ di Gianluca Gazzoli. L’atleta, vincitore dell’oro olimpico nel salto con l’asta a Tokyo 2020, ha rivelato che suo padre non ha ancora visto sua figlia. Questa dichiarazione si inserisce in un contesto di discussione sul rapporto familiare interrotto da tempo tra Tamberi e suo padre.

Gianmarco Tamberi torna a parlare del difficile rapporto con il padre, Marco, interrotto da tempo. L’atleta azzurro, oro olimpico nel salto con l’asta a Tokyo 2020, lo fa mentre è ospite del podcast ‘Passa dal BSMT’ di Gianluca Gazzoli. Il campione rivela che il genitore non ha ancora visto la figlia Camilla, nata quasi nove mesi fa: “Io gli ho scritto quando è nata e gli ho detto che se avesse voluto vederla bastava che mi facesse sapere”, ha spiegato l’azzurro rivelando poi che il padre però non ha mai risposto a quel messaggio. “Ma non penso che sia una persona cattiva, è un argomento difficile da trattare”, aggiunge. Tamberi sul padre: “Non ci parliamo dal 2022”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gianmarco Tamberi parla del padre: “Non ha ancora visto mia figlia”

CONTINUARE AD ALZARE L'ASTICELLA! GIANMARCO TAMBERI passa dal BSMT!

Notizie correlate

“Mio padre non ha ancora visto mia figlia”: lo sfogo di Gianmarco Tamberi e il messaggio senza risposta di papà MarcoAncona, 5 maggio 2026 – “Quando è nata mia figlia non ci siamo sentiti e lui non l’ha vista”.

“Sul telefono di mia figlia”. Antonella Clerici lo dice a tutti: cosa ha vistoNel corso della puntata di oggi, 10 marzo, il pubblico di E’ sempre mezzogiorno ha assistito a un momento curioso e inaspettato.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Mio padre non ha ancora visto mia figlia: lo sfogo di Gianmarco Tamberi e il messaggio senza risposta di papà Marco; Gianmarco Tamberi: Ho il ginocchio del saltatore, le terapie con 15 aghi nel tendine sono una tortura; Il grazie di Gimbo Tamberi: La dedica dopo l’infortunio: fu il primo a credere in me; Gianmarco Tamberi: tra dolore e determinazione.

Gianmarco Tamberi: Ho il ginocchio del saltatore, le terapie con 15 aghi nel tendine sono una torturaGianmarco Tamberi racconta con grande sincerità quanto la gestione del proprio corpo sia diventata una parte centrale, e sempre più impegnativa, della sua carriera. Tra fisioterapia intensa, trattamen ... fanpage.it

Mio padre non ha ancora visto mia figlia: lo sfogo di Gianmarco Tamberi e il messaggio senza risposta di papà MarcoIl campione di salto ospite nel podcast di Gazzoli: Non parliamo da 2 anni e mezzo. Non mi ha scritto quando ero in ospedale e questo mi ha fatto molto male. A parte lo sport, non c’è qualcosa che ci ... msn.com

E' morto all'età di 59 anni Alex #Zanardi, un esempio di resilienza e tenacia. Tra gli atleti che lo hanno ricordato nella giornata di ieri #BebeVio, e Gianmarco #Tamberi. - facebook.com facebook

Dalla premier Giorgia Meloni a Gianmarco Tamberi, ecco il cordoglio social al campione x.com