Un uomo è morto sul lavoro in una zona industriale di una città delle Marche. La notizia ha suscitato dolore tra i familiari, in particolare tra la sorella, che ha dichiarato di aver pensato di invecchiare insieme a lui. La salma è stata portata in chiesa, dove si sono svolti i funerali. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le autorità indagano sulla causa dell’incidente.

Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 1 giugno 2026 - Ci sono dolori che una città non riesce a lasciare dentro le mura di una chiesa. Restano fuori, sul sagrato, lungo il marciapiede, negli sguardi di chi non trova posto e resta comunque lì, perché andarsene senza abbracciare la famiglia sarebbe impossibile. Questa mattina Torrette ha salutato per l’ultima volta Gianluigi Piaccia, il 35enne morto dopo il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto alla Tecno Collaudi di Bellocchi. La chiesa di San Paolo Apostolo era gremita ben oltre la sua capienza. Tanti sono rimasti in piedi per tutta la funzione, altri hanno seguito la celebrazione dall’esterno, uniti dallo stesso bisogno di esserci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gianluigi, morto lavorando, il dolore della sorella: “Pensavo saremmo invecchiati insieme”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fano, la chiesa non basta per il saluto a Gianluigi: "Pensavo saremmo invecchiati insieme"A Fano, un saluto a Gianluigi si è svolto fuori dalla chiesa, perché i partecipanti hanno deciso di non limitarsi ai confini religiosi.

È morto l'imprenditore Gianluigi Turini: fu il fondatore della GrafinpackÈ deceduto all’età di 87 anni l’imprenditore Gianluigi Turini, fondatore nel 1966 della Grafinpack di Calvisano.

Temi più discussi: Gianluigi morto sul lavoro a 35 anni, lo strazio della sorella Denise: Era solare e amava aiutare gli altri; La tragedia di Gianluigi, oggi l’autopsia. Il sindaco: Non si può morire sul lavoro; Gianluigi Piaccia, morto sul lavoro: oggi l'autopsia; Gianluigi morto sul lavoro, Serfilippi: Non si può morire a 35 anni. Non si può morire sul lavoro.

Morto Gianni Mattioli, volto storico dei Verdi: guidò la battaglia contro il nucleare x.com

Fano, la chiesa non basta per il saluto a Gianluigi: Pensavo saremmo invecchiati insiemeTra lacrime e abbracci la sorella, i genitori e la fidanzata affidano il loro dolore a tre lettere lette dall’ambone davanti a una chiesa gremita di amici del 35enne morto per un incidente sul lavoro ... msn.com

Morto Gianluigi Piaccia, oggi sarà eseguita l’autopsia: Fano, la procura indaga per omicidio colposo. Inviati gli avvisi di garanziaFANO Le speranze non c’erano più da due giorni. Per sempre così ha postato mercoledì sera su Facebook la ... msn.com