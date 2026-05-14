È morto l' imprenditore Gianluigi Turini | fu il fondatore della Grafinpack

È deceduto all’età di 87 anni l’imprenditore Gianluigi Turini, fondatore nel 1966 della Grafinpack di Calvisano. L’azienda si occupa di produzione di packaging e conta circa quaranta dipendenti. Nel corso degli anni, la società ha raggiunto un fatturato superiore a sei milioni di euro. Turini è ricordato come il creatore di questa realtà nel settore cartotecnico.

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