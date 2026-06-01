A Fano, un saluto a Gianluigi si è svolto fuori dalla chiesa, perché i partecipanti hanno deciso di non limitarsi ai confini religiosi. La cerimonia è stata accompagnata da un messaggio che esprimeva il desiderio di invecchiare insieme, ma non è bastato il luogo sacro per contenere il dolore. La cerimonia si è svolta lunedì 1 giugno 2026, lasciando trasparire che alcuni sentimenti superano le mura di una chiesa.

Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 1 giugno 2026 - Ci sono dolori che una città non riesce a lasciare dentro le mura di una chiesa. Restano fuori, sul sagrato, lungo il marciapiede, negli sguardi di chi non trova posto e resta comunque lì, perché andarsene senza abbracciare la famiglia sarebbe impossibile. Questa mattina Torrette ha salutato per l’ultima volta Gianluigi Piaccia, il 35enne morto dopo il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto alla Tecno Collaudi di Bellocchi. La chiesa di San Paolo Apostolo era gremita ben oltre la sua capienza. Tanti sono rimasti in piedi per tutta la funzione, altri hanno seguito la celebrazione dall’esterno, uniti dallo stesso bisogno di esserci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fano, la chiesa non basta per il saluto a Gianluigi: "Pensavo saremmo invecchiati insieme"

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