Un uomo è morto mentre lavorava, suscitando dolore tra i familiari. La sorella ha raccontato di aver sperato di invecchiare insieme, ma ora si trova a piangere la perdita. La vicenda ha colpito la comunità locale, lasciando un senso di vuoto e tristezza. La notizia si è diffusa rapidamente e ha portato alla memoria di molti le tragedie legate al lavoro. La famiglia chiede rispetto e silenzio in questo momento di lutto.

Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 1 giugno 2026 - Ci sono dolori che una città non riesce a lasciare dentro le mura di una chiesa. Restano fuori, sul sagrato, lungo il marciapiede, negli sguardi di chi non trova posto e resta comunque lì, perché andarsene senza abbracciare la famiglia sarebbe impossibile. Questa mattina Torrette ha salutato per l’ultima volta Gianluigi Piaccia, il 35enne morto dopo il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto alla Tecno Collaudi di Bellocchi. La chiesa di San Paolo Apostolo era gremita ben oltre la sua capienza. Tanti sono rimasti in piedi per tutta la funzione, altri hanno seguito la celebrazione dall’esterno, uniti dallo stesso bisogno di esserci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gianluigi, morto lavorando, e il dolore della sorella: “Pensavo saremmo invecchiati insieme”

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