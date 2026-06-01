Un giovane di 22 anni è stato ucciso nella stazione di Milano Certosa, colpito da circa trenta fendenti. L’aggressione si è verificata martedì sera, e la vittima è deceduta poco dopo. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora aver identificato i responsabili. La zona è stata descritta come un luogo dove si evitano spesso gli spostamenti, a causa di episodi di violenza. La stazione è stata teatro di un episodio di violenza grave in pochi giorni.

Milano – Un ragazzo accoltellato e ucciso nella stazione di Milano Certosa. Non è passata nemmeno una settimana: martedì sera, Gianluca Ibarra Silvera è morto a 22 anni, trafitto da una trentina di fendenti. Fatale, la lesione dell’arteria femorale che gli ha causato un’emorragia. “Papà, non lasciarmi morire”, ripeteva al padre che lo ha raggiunto, prima della corsa disperata in ospedale. E mentre la polizia è a caccia dei responsabili, verosimilmente parte di un “branco“ – la dinamica dell’assalto richiama i blitz delle pandillas; peraltro, nella zona è comparsa la scritta “LK“, dei Latin King – il tema della sicurezza nelle stazioni torna sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gianluca, ucciso dal branco a Certosa. Le stazioni di Milano fanno paura: “Ormai sono luoghi da evitare”

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Milano, 22enne ucciso dal branco alla Stazione di Certosa: aggressori in fuga, si indaga sulle gang

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