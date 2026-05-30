Mio figlio non era membro di nessuna gang parla la madre di Gianluca Ibarra Silvera ucciso a Milano Certosa | Ora ho paura per suo fratello

La madre di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a Milano Certosa, ha dichiarato che suo figlio non faceva parte di nessuna gang. Ha descritto il ragazzo come dolce, solare, affettuoso e molto legato alla famiglia, sempre con il sorriso. La donna ha espresso paura per il fratello minore, sottolineando la sua preoccupazione dopo l’accaduto.

«Era un ragazzo dolce, solare, affettuoso e molto attaccato alla famiglia. Sempre con il sorriso. Buono, divertente, educato e affettuoso con me, con i suoi fratelli e con i nonni». È il ricordo di Gianluca Ibarra Silvera affidato alle parole della madre, Jenny Silvera, dopo la morte del figlio, ucciso martedì sera sul binario 6 della stazione di Milano Certosa. Il 22enne è morto dopo essere stato inseguito, raggiunto e accoltellato da un gruppo di circa quindici giovani, ritenuti vicini alla gang dei Latin Kings. Uno dei numerosi fendenti ricevuti gli ha reciso l’aorta femorale. Latin Kings e MS13: chi sono le Gangs of Milano che aggrediscono nelle stazioni. 🔗 Leggi su Open.online

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Temi più discussi: Sulle tracce della gang di latinos che ha ucciso Gianluca Ibarra Silvera nella stazione di Milano Certosa; Milano, il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione di Milano Certosa: Mi ha detto: 'Papi non farmi morire'; Il padre di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a Milano Certosa: Ho riconosciuto il capo della MS13; La madre di Gianluca Ibarra ucciso a Milano Certosa: Non era membro di nessuna gang. Ora ho paura per suo fratello, che ha visto tutto.

Ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate durante rissa in stazione Certosa: morto Gianluca Ibarra Silvera reddit

Il padre di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso alla stazione Milano Certosa: Era bravo e buono. L’hanno ammazzato senza una ragioneIl racconto di Wilmer Ibarra: Mentre attraversavano i binari Gianluca è caduto tre volte. Per due, suo fratello l’ha aiutato. La terza, non ce l’ha fatta. In ambulanza ripeteva: non voglio morire ... milano.corriere.it

Il padre di Gianluca Ibarra Silvera: Continuava a dirmi: non farmi morire. Ora voglio giustiziaLe lacrime di Wilmer, papà della vittima: Prima ho perso una figlia durante il parto, adesso lui. Era un lavoratore, un gran bravo ragazzo ... milano.repubblica.it