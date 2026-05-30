Mio figlio non era membro di nessuna gang parla la madre di Gianluca Ibarra Silvera ucciso a Milano Certosa | Ora ho paura per suo fratello

Da open.online 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La madre di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a Milano Certosa, ha dichiarato che suo figlio non faceva parte di nessuna gang. Ha descritto il ragazzo come dolce, solare, affettuoso e molto legato alla famiglia, sempre con il sorriso. La donna ha espresso paura per il fratello minore, sottolineando la sua preoccupazione dopo l’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«Era un ragazzo dolce, solare, affettuoso e molto attaccato alla famiglia. Sempre con il sorriso. Buono, divertente, educato e affettuoso con me, con i suoi fratelli e con i nonni». È il ricordo di Gianluca Ibarra Silvera affidato alle parole della madre, Jenny Silvera, dopo la morte del figlio, ucciso martedì sera sul binario 6 della stazione di Milano Certosa. Il 22enne è morto dopo essere stato inseguito, raggiunto e accoltellato da un gruppo di circa quindici giovani, ritenuti vicini alla gang dei Latin Kings. Uno dei numerosi fendenti ricevuti gli ha reciso l’aorta femorale. Latin Kings e MS13: chi sono le Gangs of Milano che aggrediscono nelle stazioni. 🔗 Leggi su Open.online

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sulle tracce della gang di latinos che ha ucciso Gianluca Ibarra Silvera nella stazione di Milano CertosaUna banda di latinos è sospettata di aver ucciso un uomo nella stazione di Milano Certosa.

Chi era Gianluca Ibarra Silvera, ucciso senza motivo sotto gli occhi del fratello: dramma alla stazione Milano-Certosa, caccia a una bandaUn giovane di 22 anni è stato ucciso ieri sera sulla banchina della stazione di Milano-Certosa, davanti agli occhi del fratello.

Temi più discussi: Sulle tracce della gang di latinos che ha ucciso Gianluca Ibarra Silvera nella stazione di Milano Certosa; Milano, il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione di Milano Certosa: Mi ha detto: 'Papi non farmi morire'; Il padre di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a Milano Certosa: Ho riconosciuto il capo della MS13; La madre di Gianluca Ibarra ucciso a Milano Certosa: Non era membro di nessuna gang. Ora ho paura per suo fratello, che ha visto tutto.

gianluca ibarra silvera mio figlio non eraIl padre di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso alla stazione Milano Certosa: Era bravo e buono. L’hanno ammazzato senza una ragioneIl racconto di Wilmer Ibarra: Mentre attraversavano i binari Gianluca è caduto tre volte. Per due, suo fratello l’ha aiutato. La terza, non ce l’ha fatta. In ambulanza ripeteva: non voglio morire ... milano.corriere.it

gianluca ibarra silvera mio figlio non eraIl padre di Gianluca Ibarra Silvera: Continuava a dirmi: non farmi morire. Ora voglio giustiziaLe lacrime di Wilmer, papà della vittima: Prima ho perso una figlia durante il parto, adesso lui. Era un lavoratore, un gran bravo ragazzo ... milano.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web