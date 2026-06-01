Già 14mila nuove carte d' identità rilasciate | in vista dell' addio a quelle cartacee il Comune potenzia i servizi

Notizia in breve

Il Comune ha già rilasciato 14.000 nuove carte d’identità digitali in vista dell’eliminazione delle versioni cartacee, prevista per il 3 agosto. Da quella data, le carte d’identità cartacee non saranno più valide e sarà necessario possederne una digitale. Per facilitare questa transizione, i servizi comunali sono stati potenziati. La data limite per l’utilizzo delle vecchie carte è fissata a inizio agosto.