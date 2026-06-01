Già 14mila nuove carte d' identità rilasciate | in vista dell' addio a quelle cartacee il Comune potenzia i servizi
Il Comune ha già rilasciato 14.000 nuove carte d’identità digitali in vista dell’eliminazione delle versioni cartacee, prevista per il 3 agosto. Da quella data, le carte d’identità cartacee non saranno più valide e sarà necessario possederne una digitale. Per facilitare questa transizione, i servizi comunali sono stati potenziati. La data limite per l’utilizzo delle vecchie carte è fissata a inizio agosto.
Si avvicina il 3 agosto, giorno in cui le carte d’identità cartacee scompariranno: non saranno più valide. Con l’avvicinarsi della data il Comune, che già aveva annunciato un rafforzamento per l’apertura degli sportelli e aperture straordinarie, per agevolare i cittadini nella sostituzione dei. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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