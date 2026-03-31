Il 3 agosto rappresenta la data di scadenza per tutte le carte d'identità cartacee. Per consentire il passaggio alla versione elettronica, alcuni uffici comunali hanno programmato aperture straordinarie, offrendo un'opportunità aggiuntiva ai cittadini che devono ancora effettuare il rinnovo. La misura riguarda anche il Comune di Pescara, che si è organizzato per facilitare questa transizione.

Il 3 agosto, così come previsto dal regolamento europeo, non saranno più utilizzabili. Per consentire ai cittadini che ancora la possiedono di passare a quella elettronica in tempo e senza disagi, l'ente ha deciso di estendere l'apertura degli sportelli da aprile a settembre in giorni e orari precisi. Ecco quali e come prenotare online L'obiettivo è quindi quello, ribadisce il Coune, di evitare disagi dando il tempo ai cittadini di fare tranquillamente il passaggio. Proprio per questo, fa sapere, l'ente invierà una notifica ai cittadini attraverso l’App IO, rivolgendosi a un campione della popolazione: il messaggio informerà gli interessati della scadenza del documento cartaceo e della possibilità di prenotarsi online per provvedere al rinnovo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Addio carte d'identità cartacee: aperture straordinarie degli uffici comunali per il rinnovo

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