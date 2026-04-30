Carte d’identità cartacee non più valide | il Comune organizza gli sportelli in vista della scadenza

A partire da lunedì 18 maggio, il Comune ha annunciato che lo sportello dedicato al rilascio delle nuove carte d’identità elettroniche sarà accessibile esclusivamente su appuntamento. Questa modifica si rende necessaria in vista della scadenza delle carte in formato cartaceo, prevista per il 3 agosto 2026. La decisione mira a gestire in modo più efficace il flusso di cittadini che devono richiedere il documento digitale.

In vista della scadenza delle carte d’identità cartacee, prevista per il 3 agosto 2026, e per gestire in modo più ordinato l’afflusso dei cittadini verso il rilascio della carta d’identità elettronica, a partire da lunedì 18 maggio lo sportello dedicato sarà accessibile su appuntamento: tutte le.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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