Alessandro Ghidini resta senza squadra anche questa estate. L’attaccante non ha ancora firmato con nessun club e continua a cercare una nuova destinazione. Le sue ultime stagioni sono state caratterizzate da periodi di inattività e incertezza sulla sua futura collocazione. Nessun accordo ufficiale è stato annunciato e il giocatore rimane in attesa di una proposta concreta. La situazione attuale mantiene Ghidini lontano dal campo e senza una formazione assegnata.

Le ultime stagioni di Alessandro Ghidini hanno un comune denominatore che sembra uscito dalle pagine di un romanzo. Le squadre costruite dal direttore sportivo castelfranchese centrano l’obiettivo a pieno voti, ma lui in estate deve sempre ripartire da zero con una nuova società. È successo nel 2024 a Castelfranco, quando la sua Virtus ha chiuso prima al 4° e poi al 5° posto di Eccellenza, ultime due stagioni al top prima della doppia retrocessione; è accaduto nel 2024-25 a Formigine, quando dopo una poderosa rimonta i verdeblù hanno centrato la salvezza diretta e si è ripetuto anche nel torneo appena finito col Terre di Castelli, portato fino ai playoff e ora destinato a scomparire dalla mappa calcistica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ghidini, estate alla finestra: "Ancora senza squadra"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Crisi del cantiere Tisg, i dipendenti alla finestra. Stipendi ancora sicuriI 500 dipendenti di The Italian Sea Group si sono riuniti con le sigle sindacali per ricevere aggiornamenti sulla crisi del cantiere e sul...

Carlos Augusto Inter, il brasiliano spiazza tutti! Rinnovo in stand-by e possibile addio in estate: un top club alla finestraIl contratto di Carlos Augusto, esterno brasiliano nato nel 1999 e attualmente in forza all’Inter, è in stand-by e non ci sono ancora novità sul...