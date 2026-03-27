Carlos Augusto Inter il brasiliano spiazza tutti! Rinnovo in stand-by e possibile addio in estate | un top club alla finestra

Il contratto di Carlos Augusto, esterno brasiliano nato nel 1999 e attualmente in forza all’Inter, è in stand-by e non ci sono ancora novità sul rinnovo. La società nerazzurra non ha confermato un accordo e si continua a parlare di un possibile addio nel corso dell’estate. Diversi club, italiani e stranieri, hanno mostrato interesse per il giocatore.

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