Gettò dalla finestra un involucro con dieci grammi di cocaina condanna confermata

Un uomo ha gettato dalla finestra della sua abitazione un involucro bianco contenente 10,9 grammi di cocaina. La condanna per il reato di detenzione e spaccio di droga è stata confermata in via definitiva. La polizia aveva trovato l’involucro durante un controllo, e successivamente l’uomo è stato giudicato e condannato. La sentenza è ora definitiva.

Avrebbe scaraventato dalla finestra della sua abitazione un involucro bianco contenente 10,9 grammi di cocaina. Per questo Rita Cassaro, 69 anni di Canicattì, è stata condannata a 6 mesi di reclusione e mille euro di multa.La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Trovato con la cocaina in casa, si getta dalla finestra e morde un poliziotto. Ma i giudici annullano la condannaUn uomo, trovato in possesso di cocaina nell’abitazione, ha tentato di fuggire gettandosi dalla finestra durante un controllo delle forze dell’ordine.

Cerca di ingoiare un involucro con la cocaina per evitare il controllo: bloccato e denunciato dalla Guardia di FinanzaDurante il fine settimana del 1° maggio, le forze di polizia hanno intensificato i controlli a Ravenna per contrastare traffico e consumo di sostanze...

Temi più discussi: La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino straniero. - Polizia di Stato; Lancia mobili dalla finestra del secondo piano, giù anche bombole di Gpl: accertamenti in corso -; Finti carabinieri e avvocati. Il pm chiede tre condanne: Truffarono quattro anziani; Spari contro le serrande in piazza di Donna Olimpia. Sequestrati piombini.

Gettò dalla finestra un involucro con dieci grammi di cocaina, condanna confermataLa Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una sessantanovenne di Canicattì. Sei mesi di reclusione e mille euro di multa ... agrigentonotizie.it

Il problema è sempre lo stesso.E lo ripeterò all'infinito. Ci sono decine di finestre,ma l'acqua è partita da una sola.Un popolo degno di questo nome getta un secchio d'acqua DA OGNI FINESTRA PRESENTE. Non aspetta che lo faccia l'altro,per paura di cons x.com

Dramma a Torino: un professore si getta dalla finestra sotto gli occhi degli alunniÈ successo al Convitto Umberto I durante l'orario scolastico. Attivata un'equipe di psicologici per supportare gli alievi ... dire.it