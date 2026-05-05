Cerca di ingoiare un involucro con la cocaina per evitare il controllo | bloccato e denunciato dalla Guardia di Finanza

Da ravennatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana del 1° maggio, le forze di polizia hanno intensificato i controlli a Ravenna per contrastare traffico e consumo di sostanze stupefacenti. In un caso, un uomo ha cercato di ingerire un involucro contenente cocaina per evitare il sequestro, ma è stato comunque fermato e denunciato dalle autorità. Le operazioni hanno coinvolto anche verifiche su veicoli e persone nelle zone di maggiore afflusso.

La Guardia di finanza ha intensificato i controlli contro il traffico e l’uso di sostanze stupefacenti a Ravenna in occasione del fine settimana legato alle celebrazioni del 1° maggio. I servizi hanno interessato le principali località del territorio, con pattuglie in divisa e in abiti civili.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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