Cerca di ingoiare un involucro con la cocaina per evitare il controllo | bloccato e denunciato dalla Guardia di Finanza

Durante il fine settimana del 1° maggio, le forze di polizia hanno intensificato i controlli a Ravenna per contrastare traffico e consumo di sostanze stupefacenti. In un caso, un uomo ha cercato di ingerire un involucro contenente cocaina per evitare il sequestro, ma è stato comunque fermato e denunciato dalle autorità. Le operazioni hanno coinvolto anche verifiche su veicoli e persone nelle zone di maggiore afflusso.

La Guardia di finanza ha intensificato i controlli contro il traffico e l’uso di sostanze stupefacenti a Ravenna in occasione del fine settimana legato alle celebrazioni del 1° maggio. I servizi hanno interessato le principali località del territorio, con pattuglie in divisa e in abiti civili.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tenta di ingoiare gli involucri di cocaina per evitare l'arresto: bloccato dalla Polizia Referendum, scatta una foto nel seggio elettorale: bloccato dalla Guardia di FinanzaNuovo episodio destinato ad alimentare il dibattito sulla regolarità del voto durante il referendum sulla riforma della giustizia. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Mononucleosi: Cos'è la Malattia del Bacio? Come si prende, Sintomi e Cura; I look del Diavolo veste Prada 2 che potrebbero diventare iconici (e dove trovarli); Vagnozzi: L’assenza di Alcaraz mette pressione a Sinner. Su Roma…; Sorical annuncia lavori, erogata acqua torbida dai rubinetti di Papanice. CICCIO è in cerca di adozione da tanti anni ormai. Nessuno certamente lo vuole perché è una taglia grande. Meticcio maschio di circa 6 anni. Negativo leishmania e malattie da zecca. Ciccio è un cane che ha bisogno di essere seguito in maniera sempre - facebook.com facebook Approfondimenti: Come l’Ue cerca di sottrarre l’Armenia dagli artigli di Putin - Il Mattinale Europeo x.com