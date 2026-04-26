Un uomo, trovato in possesso di cocaina nell’abitazione, ha tentato di fuggire gettandosi dalla finestra durante un controllo delle forze dell’ordine. Durante l’episodio, ha anche morso un poliziotto intervenuto. Tuttavia, i giudici hanno successivamente annullato la condanna nei suoi confronti. La vicenda si è svolta a Grosseto, dove gli agenti avevano effettuato l’intervento di routine.

Grosseto, 26 aprile 2026 – Per sfuggire alla cattura degli uomini della squadra mobile di Grosseto aveva cercato di gettarsi dalla finestra dell’appartamento che condivideva con la compagna. Impossibile, però, considerando che avrebbe dovuto gettarsi da un’altezza di circa dieci metri. Così Ayoub El Aqqad, cittadino marocchino di 33 anni, a febbraio del 2024 fu arrestato dopo essere stato ’risollevato’ dagli agenti, dal davanzale dove aveva cercato rifugio e da dove tentò anche di liberarsi dalla stretta dell’ispettore di polizia, mordendolo. In casa la Mobile scoprì un etto e mezzo di cocaina e il materiale per confezionare le dosi. Poco prima, in strada, era stata fermata la compagna, italiana di 32 anni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trovato con la cocaina in casa, si getta dalla finestra e morde un poliziotto. Ma i giudici annullano la condanna

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