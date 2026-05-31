USA vs Senegal | formazioni confermate mentre aumenta la pressione sui co-organizzatori della Coppa del Mondo
Gli Stati Uniti affrontano il Senegal al Bank of America Stadium di Charlotte. Le formazioni sono state ufficializzate. Nel frattempo, si intensificano le critiche rivolte ai co-organizzatori della prossima Coppa del Mondo, mentre l’attenzione mediatica si concentra sulla partita e sulle tensioni legate all’organizzazione dell’evento. La sfida tra le due nazionali si svolge in un contesto di crescente scrutinio internazionale.
2026-05-31 20:46:00 Il web non parla d’altro: Gli Stati Uniti accolgono i pesi massimi africani del Senegal al Bank of America Stadium di Charlotte mentre cresce la pressione sui co-organizzatori della Coppa del Mondo. A meno di due settimane dall’inizio del torneo, l’allenatore dell’USMNT Mauricio Pochettino spera che la sua squadra possa invertire una serie di risultati deludenti nel 2026 e generare lo slancio tanto necessario prima dell’evento clou. Dopo una conclusione positiva del 2025, gli Stati Uniti hanno subito diverse sconfitte interne a marzo, anche se contro le potenze europee Belgio (5-2) e Portogallo (2-0). Allo stesso modo, il Senegal spera di infondere fiducia nella propria squadra in vista di un impegnativo girone di Coppa del Mondo, che comprende la Norvegia e una delle favorite pre-torneo, la Francia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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