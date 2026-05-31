Gli Stati Uniti affrontano il Senegal al Bank of America Stadium di Charlotte. Le formazioni sono state ufficializzate. Nel frattempo, si intensificano le critiche rivolte ai co-organizzatori della prossima Coppa del Mondo, mentre l’attenzione mediatica si concentra sulla partita e sulle tensioni legate all’organizzazione dell’evento. La sfida tra le due nazionali si svolge in un contesto di crescente scrutinio internazionale.

2026-05-31 20:46:00 Il web non parla d’altro: Gli Stati Uniti accolgono i pesi massimi africani del Senegal al Bank of America Stadium di Charlotte mentre cresce la pressione sui co-organizzatori della Coppa del Mondo. A meno di due settimane dall’inizio del torneo, l’allenatore dell’USMNT Mauricio Pochettino spera che la sua squadra possa invertire una serie di risultati deludenti nel 2026 e generare lo slancio tanto necessario prima dell’evento clou. Dopo una conclusione positiva del 2025, gli Stati Uniti hanno subito diverse sconfitte interne a marzo, anche se contro le potenze europee Belgio (5-2) e Portogallo (2-0). Allo stesso modo, il Senegal spera di infondere fiducia nella propria squadra in vista di un impegnativo girone di Coppa del Mondo, che comprende la Norvegia e una delle favorite pre-torneo, la Francia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - USA vs Senegal: formazioni confermate mentre aumenta la pressione sui co-organizzatori della Coppa del Mondo

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