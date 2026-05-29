La Germania affronta la Finlandia in un’amichevole a Magonza, la prima partita della squadra di Nagelsmann prima del Mondiale nordamericano. La partita si gioca oggi alle 20:45. La formazione tedesca e quella finlandese sono state annunciate, ma non sono stati diffusi dettagli sulle quote o sui pronostici ufficiali. La gara rappresenta un primo test per i tedeschi in vista della competizione mondiale.

Si prepara al mondiale nordamericano la Germania di Nagelsmann che è impegnata quest’oggi contro la Finlandia di Friis. La Mannschaft intanto ha scelto la sua squadra per il prossimo mondiale, un gruppo all’insegna della continuità con pochi elementi della vecchia guardia a fare da chioccia (su tutti Neuer). Escluso illustre Gnabry, al quale è stato preferito Sané, oltre alle assenze di Adeyemi e Gosens. Gli Huuhkajat invece. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Germania-Finlandia (Amichevole, 31-05-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. A Magonza prima uscita della Mannschaft in vista del mondiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Svizzera-Germania (Amichevole, 27-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Germania-Ghana (Amichevole, 30-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa nazionale tedesca si prepara all’amichevole contro il Ghana, in programma a Stoccarda il 30 marzo alle 20:45.

Temi più discussi: Pronostico Germania - Finlandia - Partite Amichevoli; Germania-Finlandia: data, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming; Germania, i convocati per i Mondiali 2026: quinta volta per Neuer, nessuno dalla Serie A; Germania - Finlandia Pronostico e confronto quote 31.05.2026.

Germania-Finlandia (Amichevole, 31-05-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. A Magonza prima uscita della Mannschaft in vista del mondiale ift.tt/3BDyGUY #scommesse #pronostici x.com

Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin (LIVE) | Finlandia | Gran Finale | Eurovision 2026 reddit

DIRETTA/ Germania Finlandia (risultato finale 98-86): successo tedesco! (Eurobaset 2025, 12 settembre)Diretta Germania Finlandia streaming video tv: orario e risultato live della prima semifinale di Eurobaset 2025, oggi venerdì 12 settembre La diretta Germania Finlandia termina con la vittoria per ... ilsussidiario.net

Europei: Doncic show, ma la Germania ribalta la Slovenia. Prosegue la favola FinlandiaAltra prestazione maiuscola della squadra di Tuovi, che vola in semifinale per la prima volta nella sua storia. Al di là del solito Markkanen, è la giornata di Mikael Jantunen, uomo copertina di una ... gazzetta.it