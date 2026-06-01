Gentilini ha commentato con amarezza la partita, sottolineando che la squadra avrebbe potuto segnare il terzo gol. Ha anche precisato che i rigori sono stati eseguiti senza forzature, con chi se la sentiva a tirare. Dopo aver analizzato l’approccio alla prima partita in Umbria, ha ammesso che ci sono stati errori, ma anche che si sarebbe potuto fare meglio. La squadra si ferma con rimpianti, avendo mancato di poco il risultato pieno.

C’è solo amarezza nelle parole di Augusto Gentilini, al termine di un pomeriggio che ha lasciato alla Fermana soltanto rimpianti: "Abbiamo sbagliato l’approccio della prima partita in Umbria, ma anche lì potevamo rimediare – dice dopo il match –. Oggi (ieri, ndr) non c’è stata partita, non l’abbiamo buttata dentro per una terza volta e i rigori erano il solito terno al lotto". Il quarto d’ora iniziale all’andata, su 120 minuti, "si è rivelato decisivo – prosegue –. Prima dei tiri ho ringraziato i miei ragazzi, ho detto loro di stare tranquilli e sereni. Hanno tirato quelli che se la sentivano, senza alcuna forzatura". Se la Serie D non è... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gentilini amaro: "Ci è mancato solo il terzo gol. Rigori: niente forzature, ha tirato chi se la sentiva"

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