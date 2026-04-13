Al termine della partita tra Milan Primavera e Atalanta, Giovanni Renna ha commentato l’andamento dell’incontro, sottolineando l’ottima prestazione della squadra, anche se ha evidenziato come sia mancato il gol. Ha inoltre espresso entusiasmo nel tornare allo stadio di Vismara, descrivendo questa esperienza come un’emozione unica. Le sue parole sono state raccolte subito dopo il fischio finale, riflettendo i sentimenti vissuti in quella occasione.

Nel giorno del ritorno a Vismara, il Milan Primavera non va oltre lo 0-0 contro l'Atalanta. Al termine del match, valido per la 33ª giornata del campionato Primavera 1, mister Giovanni Renna ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi nella sfida contro la 'Dea'. Di seguito, le sue dichiarazioni. Su cosa è mancato per raggiungere la vittoria: "Abbiamo fatto un'ottima prestazione, ci è mancato solo il gol. Abbiamo creato tantissimo, almeno tre occasioni nitide, una in particolare dove il loro portiere si è superato. Io faccio i complimenti ai miei giocatori perché hanno fatto una prestazione superlativa". Su Sala che è venuto a dare una mano dal Milan Futuro: "Questo è un segnale positivo per i miei ragazzi, soprattutto quelli più giovani.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Primavera, Renna: “Ottima prestazione, ci è mancato solo il gol. Tornare a Vismara un’emozione unica”

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