Durante la partita tra Pescara e Padova, il capitano del Pescara, noto per essere il principale tiratore di rigori, non ha calciato il penalty assegnato nel primo tempo. La squadra ha perso 1-0 e, a seguito dell’assenza del calciatore, i tifosi si sono chiesti il motivo di questa scelta. La decisione di non far tirare il rigore ha suscitato molte discussioni tra i sostenitori, senza che siano stati resi pubblici dettagli ufficiali in merito.

Perché Insigne non ha tirato il rigore a Padova?. È la domanda che si fanno i tifosi del Pescara dopo la sconfitta per 1-0 al Euganeo contro il Padova. Al 70?, con il risultato ancora sullo 0-0, l’arbitro assegna un calcio di rigore al Pescara. Lorenzo Insigne, che nelle settimane precedenti aveva dichiarato di voler tirare i rigori “per ricambiare l’affetto dei tifosi”, resta a guardare. Dal dischetto va Russo, che si fa ipnotizzare dal portiere del Padova. Un errore che pesa come un macigno, perché al 95? arriva la beffa: Pastina segna il gol che regala i tre punti al Padova e condanna il Pescara a una sconfitta che può costare la Serie B. È la domanda che si fanno i tifosi del Pescara dopo la sconfitta per 1-0 al Euganeo contro il Padova.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Insigne, il re dei rigori di Napoli che a Pescara non ha tirato: ora la salvezza è un incubo

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