Un progetto dedicato alla gentilezza come metodo educativo si rivolge ad adolescenti, scuole e al benessere mentale. Secondo il modello proposto, praticare la gentilezza può migliorare la qualità delle relazioni e favorire la crescita personale. L’iniziativa sottolinea come comportamenti gentili possano aiutare a sognare, scoprire opportunità e trovare il proprio posto nel mondo. Non vengono menzionate date o nomi di enti coinvolti.

La gentilezza migliora le persone, la quotidianità, la vita e può aiutare a sognare ed a trovare opportunità, un senso ed il proprio posto nel mondo. A questa missione ed al benessere psicologico di adolescenti e giovani, ha deciso di dedicarsi Fabio Mancini, a lungo modello di Giorgio Armani, con origini castellanetane, considerato un filantropo e fondatore di Fabio Mancini European School Project aps. Il percorso Il progetto educativo, scolastico e scientifico, con il coordinamento scientifico di Iolanda Chinellato, responsabile Struttura semplice dipartimentale di pediatria e neonatologia dell'ospedale San Pio di Castellaneta, è stato proposto fino ad oggi a più 200. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Gentilezza come metodo educativo: il progetto del modello Fabio Mancini per adolescenti, scuole e benessere mentale

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