È stato avviato un progetto volto a creare una rete di servizi dedicati al benessere degli adolescenti, con l’obiettivo di offrire supporto e interventi specifici. Le iniziative prevedono l’installazione di nuovi presidi nelle aree di riferimento, pensati per migliorare la qualità della vita dei giovani. Per monitorare i risultati, verranno adottati metodi scientifici che consentiranno di valutare in modo preciso gli effetti delle azioni intraprese sulla salute e il benessere dei ragazzi.

? Domande chiave Come cambieranno concretamente la vita degli adolescenti questi nuovi presidi?. Quali metodi scientifici useranno per misurare il benessere dei ragazzi?. Chi sono i partner che collaborano per unire le forze territoriali?. Perché l'università è stata coinvolta nella pianificazione di questo progetto?.? In Breve Target adolescenti tra gli 11 e i 18 anni nei comuni di Gela, Niscemi, Mazzarino e Riesi.. Metodologie Outcome Mapping e Theory of Change supportate dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.. Collaborazione tra Arci Le Nuvole, I Girasoli Onlus, Centro di Educazione Ambientale e Istituto per la Ricerca Sociale.. Finanziamento garantito dal fondo Con i Bambini per il contrasto alla povertà educativa minorile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Progetto EsserCi: una rete per il benessere degli adolescenti

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