Durante il Taranto Eco Forum, un supermodello ha presentato un'idea educativa incentrata sulla gentilezza comunicativa. La proposta mira a promuovere pratiche sociali positive attraverso metodi di comunicazione empatica. L’intervento è stato accolto con attenzione dai partecipanti, che hanno ascoltato con interesse le proposte di innovazione sociale. Nessun altro dettaglio su ulteriori interventi o sviluppi dell’evento è stato comunicato.

Taranto – In occasione del Taranto Eco Forum, l’energia della gentilezza del supermodello internazionale Fabio Mancini e volto iconico della maison di Giorgio Armani ha introdotto una nuova forma dialogica di comunicazione che funge da ponte tra le nuove generazioni, la sostenibilità ambientale dando una visione diversa alle aziende. L’invito in due sessioni con grande fermento ha dato spazio al racconto delle voci di oltre 200.000 ragazzi incontrati grazie al Fabio Mancini European School Project di cui Fabio Mancini è il promotore. Fabio Mancini ha sottolineato l’importanza di ascoltare le voci dei giovani, che sono i veri custodi del futuro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - La gentilezza comunicativa di Fabio Mancini ha illuminato il TEF con la sua idea sociale educativa

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