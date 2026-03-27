Sono stati avviati oggi i test psichiatrici richiesti dal tribunale su un uomo di 52 anni, accusato di aver ucciso la madre di 86 anni. La donna è stata trovata priva di vita nell’appartamento di via San Felice, a Genova, lo scorso 8 marzo. I risultati delle valutazioni sono attesi entro 60 giorni.

Iniziato l’incontro con il perito del giudice e il consulente della difesa: accertamenti su capacità di intendere e partecipare al processo e sull’eventuale pericolosità sociale. Udienza fissata il 4 giugno Sono iniziati oggi gli accertamenti per la perizia psichiatrica disposta dal tribunale su Fabio Fibrini, il 52enne accusato di aver ucciso la madre Maria Marchetti, 86 anni, trovata morta lo scorso 8 marzo nell’appartamento di via San Felice, nel quartiere genovese di Molassana. L’incontro con il perito nominato dal giudice e con il consulente della difesa è il primo passaggio dell’incidente probatorio che dovrà chiarire le condizioni psichiche dell’uomo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Ha ucciso la madre: perizia psichiatrica su Fabio Fibrini, iniziati gli accertamenti, 60 giorni per le conclusioni

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