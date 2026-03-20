Genova sarà una perizia psichiatrica a stabilire se il matricida Fabio Fibrini è capace di intendere e di volere

A Genova, una perizia psichiatrica sarà incaricata di valutare se Fabio Fibrini, accusato di aver commesso un omicidio, sia in grado di intendere e di volere. L’incarico sarà affidato lunedì nell’ambito di un incidente probatorio. Fibrini è ancora ricoverato in ospedale e non ricorda nulla del delitto che gli viene contestato.

Sarà una perizia psichiatrica ad accertare se Fabio Fibrini, il 52enne accusato di aver ucciso la madre Maria Marchetti con 13 coltellate nella loro abitazione di Molassana, era capace di intendere e di volere al momento del delitto. Lo ha deciso la gip Angela Nutini che ha accolto la richiesta di incidente probatorio formulata dagli avvocati dell’indagato. L’uomo dopo l’interrogatorio di garanzia che si è tenuto sabato nel ‘repartino’ del San Martino di Genova è tuttora ricoverato in ospedale. L’incarico sarà affidato lunedì mattina al medico legale Maurizio Balestrino. Per Fibrini, il consulente di parte sarà lo psichiatra Pietro Ciliberti. Il fratello di Fibrini, che il giorno dell’omicidio aveva chiamato il 112 dopo aver visto il fratello aprire la porta con i vestiti insanguinati, si è costituito parte offesa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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