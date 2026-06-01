Genova tenta due rapine e danneggia auto parcheggiate | arrestato marocchino

Un uomo di origini marocchine è stato arrestato a Genova dopo aver tentato due rapine e danneggiato alcune auto parcheggiate. Durante i controlli, è risultato irregolare sul territorio italiano e già conosciuto alle forze dell’ordine. L’arresto è stato effettuato dagli agenti che hanno fermato il soggetto poco dopo gli episodi. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Alla vista degli agenti di polizia, il 34enne ha reagito con fare minaccioso brandendo una bottiglia. Immediatamente fermato, l’uomo si è opposto al controllo ed è stato portato all’interno di una volante, dove ha continuato a ribellarsi facendo resistenza agli agenti. Dopo i controlli è emerso che l’uomo era irregolare sul territorio italiano e già noto alle forze dell’ordine per reati alla persone. Anche durante la permanenza in Questura ha continuato a ribellarsi con una condotta violenta, gli agenti hanno così proceduto all’arresto lo hanno trasferito nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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