A Genova si apre la mostra Liquid al Galata, con 70 opere tra mare e cielo. L'esposizione esplora il rapporto tra acqua e aspetti nascosti della psiche umana. Sono presenti artisti internazionali che presentano visioni inedite, offrendo interpretazioni diverse sui temi trattati. La rassegna si concentra sulla riflessione visiva e sensoriale dell'acqua come elemento simbolico e naturale. L'evento durerà fino a una data da definire.

? Punti chiave Come può l'acqua riflettere i segreti della nostra psiche?. Quali artisti internazionali porteranno visioni inedite in Liguria?. Perché il simbolismo di Jung guida questo percorso espositivo?. Cosa accade quando il mare incontra l'infinito del cielo?.? In Breve Vernissage il 13 giugno 2026 alle ore 17:00 presso Calata De Mari 1. Oltre 70 opere di pittura, scultura, videoarte e installazioni esposte. Artisti coinvolti tra cui Elena Achilli, Amara Marta e Edoardo Bott. Orari visita quotidiani dalle 10:00 alle 19:00 con ultimo ingresso alle 18:00. L’arte contemporanea approda al Galata Museo del Mare con la rassegna Liquid dal 14 al 20 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Genova: 70 opere tra mare e cielo alla mostra Liquid al Galata

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