Nel fine settimana di fine marzo, il Galata Museo del Mare e la Lanterna di Genova hanno aperto le porte a visitatori di tutte le età. Le due attrazioni hanno organizzato attività e percorsi per esplorare la storia marittima e le caratteristiche del simbolo della città. L’evento si è svolto tra sabato 28 e domenica 29 marzo, offrendo occasioni di scoperta e intrattenimento.

Sabato 28 e domenica 29 marzo weekend di primavera tra avventura e scoperta al Galata Museo del Mare e alla Lanterna di Genova. Dalla caccia al tesoro per famiglie alle attività all’aria aperta, fino ai suggestivi percorsi serali, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio che unisce divertimento, memoria e racconto, offrendo nuove prospettive per vivere e riscoprire due dei luoghi simbolo della città. Nel pomeriggio di sabato 28 e domenica 29 marzo, dalle 15 alle 18, il museo si trasformerà in uno spazio di avventura con la “Caccia al Tesoro di Primavera”, pensata per bambini e famiglie. Un’esperienza interattiva che porterà i più piccoli... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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