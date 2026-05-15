Weekend tra avventura arte e benessere al Galata Museo del Mare e alla Lanterna di Genova

Nel fine settimana del 16 e 17 maggio, Genova offre un programma ricco di attività tra mare, arte e relax. Al Galata Museo del Mare si svolgono eventi e mostre dedicate alla storia marittima, mentre alla Lanterna si possono visitare le aree aperte e partecipare a iniziative all’aperto. Le giornate primaverili favoriscono uscite e momenti di svago, con numerosi appuntamenti pensati per un pubblico di diverse età. L’intera città si anima con proposte che uniscono cultura, scoperta e benessere in un fine settimana dedicato a chi desidera trascorrere il tempo libero in modo vario.

Sabato 16 e domenica 17 maggio weekend di primavera tra avventura, arte e benessere al Galata Museo del Mare e alla Lanterna di Genova. Dalla caccia al tesoro per famiglie alle attività all’aria aperta, passando per le opere d’arte fino allo yoga vista città vecchia: il pubblico sarà accompagnato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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