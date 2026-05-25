Nuova espansione GCC Pokémon 2026 | Caos Nascente disponibile
(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha formalizzato l'immissione sul mercato della nuova espansione tematica denominata Megaevoluzione – Caos Nascente, segnando l'aggiornamento dei cataloghi globali presso i rivenditori autorizzati. L'introduzione di questa serie di contenuti risponde alla necessità di rinnovare periodicamente i formati competitivi attraverso l'inserimento di varianti strategiche inedite, che modificano l'interazione tra le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Pokémon TCG nel 2026: Conviene Iniziare
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