Nuova espansione GCC Pokémon 2026 | Caos Nascente disponibile

Da webmagazine24.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha formalizzato l'immissione sul mercato della nuova espansione tematica denominata Megaevoluzione – Caos Nascente, segnando l'aggiornamento dei cataloghi globali presso i rivenditori autorizzati. L'introduzione di questa serie di contenuti risponde alla necessità di rinnovare periodicamente i formati competitivi attraverso l'inserimento di varianti strategiche inedite, che modificano l'interazione tra le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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