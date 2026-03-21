Tutto quello che c' è da sapere sull' ITS Contest 2026

L'ITS Contest 2026 ha visto la partecipazione di designer di rilievo come Demna Gvasalia e Matthieu Blazy, che sono tra i nomi più noti associati all'evento. La competizione, dedicata ai creativi emergenti nel settore della moda, si svolge ogni anno e coinvolge molte giovani promesse del design di tutto il mondo. L'edizione di quest'anno si distingue per la presenza di alcuni dei nomi più prestigiosi nel panorama internazionale.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Rise and shine. Tutto sull'ultima edizione del concorso che mette in luce i designer emergenti Demna Gvasalia, Matthieu Blazy. Sono solo alcuni dei celebri designer passati da ITS Contest, il concorso internazionale nato a Trieste che da quasi 25 anni (li festeggerà nel 2027) rappresenta uno dei principali trampolini di lancio per i talenti emergenti del fashion design a livello internazionale. Questa volta, a brillare è una donna: va alla giovane belga Chloë Reners il premio più prestigioso, il Jury special mention. Ma il motto di quest’edizione, Rise and shine,... 🔗 Leggi su Iodonna.it

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