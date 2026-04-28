Strategia spirito di squadra e natura | così la guerra del softair agrigentino conquista boschi e turisti

Nel territorio dell'Agrigentino, il softair si è affermato come attività sportiva e anche come forma di turismo esperienziale, coinvolgendo sia appassionati locali che visitatori. Le competizioni si svolgono in ambienti boschivi, attirando un numero crescente di partecipanti e turisti. La pratica si basa su strategie, lavoro di squadra e rispetto per la natura, con eventi che si svolgono in diverse aree della provincia.

In “guerra” nell’Agrigentino, dove il softair è diventato una realtà sportiva consolidata e anche un nuovo segmento di turismo esperienziale. Unisce la passione per la simulazione tattica al rispetto per l’ambiente, alla strategia e allo spirito di squadra. Dalle alture che dominano la costa fino.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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