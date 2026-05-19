Durante una conferenza a Cannes, l’attore spagnolo ha affrontato vari temi, parlando di violenza contro le donne, di leader che avviano conflitti armati e del genocidio nella Striscia di Gaza. Le sue parole hanno coperto questioni di attualità e di impegno sociale, collegando aspetti legati al cinema e alla realtà. L’intervento ha evidenziato le diverse sfide che coinvolgono diritti umani e politica internazionale, senza entrare nel merito di opinioni personali o di eventuali implicazioni legali.

(askanews) – Dalla violenza contro le donne, ai leader che scatenano le guerre, al genocidio a Gaza: lo spagnolo Javier Bardem a tutto campo in conferenza a Cannes, tra cinema e denuncia. L’attore è stato acclamato per la sua interpretazione nel film El ser querido (L’amato) di Rodrigo Sorogoyen, nei panni di un regista diviso tra carriera e il rapporto con sua figlia da ricucire, quando la sceglie come attrice in un suo film. Ma oltre che a far parlare per la sua prova attoriale, Bardem, partendo dai difetti del suo personaggio, ha parlato di “mascolinità tossica” che porta gli uomini a uccidere le loro ex mogli e fidanzate e a scatenare guerre, con riferimento diretto a Trump, Putin e Netanyahu. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dalla violenza contro le donne, ai leader che scatenano le guerre, al genocidio a Gaza: le parole di Javier Bardem a Cannes

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