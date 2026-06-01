Gaza attacco israeliano nell' area del porto | due morti e dieci feriti

Domenica, un attacco nel porto di Gaza City ha provocato due morti e almeno dieci feriti. Le autorità locali hanno confermato che l'evento si è verificato nell'area portuale, senza specificare ulteriori dettagli sulle circostanze. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili dell’attacco o sulle modalità con cui è stato condotto. La situazione di sicurezza nella zona rimane tesa.

Due persone sono state uccise e almeno 10 ferite a seguito di un attacco che ha colpito domenica un’area del porto di Gaza City. Non c’è stato alcun commento immediato da parte dell’esercito israeliano. Resta in vigore un fragile cessate il fuoco tra Israele e il gruppo militante palestinese Hamas a Gaza. Quando il cessate il fuoco è entrato in vigore, Israele ha ritirato le truppe in una zona cuscinetto delimitata da una linea gialla, dandogli il controllo di poco più della metà della striscia. Secondo l’accordo, le forze israeliane dovrebbero completare un ritiro più completo, anche se non esiste una tempistica per questo. Il diplomatico... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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