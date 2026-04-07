Istanbul attacco vicino al consolato israeliano Morti e feriti

Nella giornata del 7 aprile 2026, nella zona del consolato israeliano a Istanbul, si sono verificati colpi di arma da fuoco. L’attacco ha causato diverse vittime e numerosi feriti. La polizia ha immediatamente intervenuto sul luogo dell’incidente, che si è verificato nel cuore della città turca. Le autorità stanno attualmente indagando sulle circostanze dell’accaduto e stanno cercando di identificare i responsabili.

Istanbul, 7 aprile 2026 – Colpi di arma da fuoco. Morti e feriti. È quanto avvenuto in una sparatoria nella zona del consolato israeliano delle principale città turca. Con i media turchi che parlano di un “assalto” compiuto da diversi uomini (per ora se ne contano 3). Secondo quanto riferisce l'emittente turca Ntv, tre persone sono state “neutralizzate” durante uno scontro a fuoco con la polizia nei pressi del Consolato di Israele a Istanbul, nel quartiere di Levent sulla sponda europea della città. La sparatoria. La sparatoria è durata per cinque minuti, mentre sui media turchi sono stati diffusi dei video dove si sentono numerosi colpi di arma da fuoco nell'area del Consolato israeliano di Istanbul. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Istanbul, attacco vicino al consolato israeliano. Morti e feriti Leggi anche: Istanbul, sparatoria vicino a consolato israeliano: 3 morti e 2 feriti Sparatoria vicino al Consolato israeliano di Istanbul: “Un morto e un ferito”Colpi di arma da fuoco sono stati sentiti nei pressi del Consolato israeliano di Istanbul, che si trova a Levent, quartiere degli affari sulla sponda... Temi più discussi: Kiev: droni russi su un mercato a Nikopol, almeno cinque morti; Ucraina, Zelensky atterra a Istanbul per i colloqui con Erdogan; Pantere stellari a Istanbul, turche travolte è finale di Champions con la Milano di Egonu; LIVE Chieri-Galatasaray Istanbul 2-3, CEV Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: le piemontesi sprecano quattro match point e perdono la finale d’andata. Istanbul, attacco al consolato israeliano. Morti e feritiI media turchi parlano di un assalto alla sede consolare di Israele. Di sicuro c’è stata una lunga sparatoria con intervento delle forze dell’ordine turche ... quotidiano.net Istanbul, spari vicino a consolato di Israele: uccisi assalitori, feriti due poliziotti turchiE’ di due poliziotti feriti e due assalitori uccisi il primo, momentaneo, bilancio di un attacco avvenuto ad Istanbul ... ilriformista.it Istanbul, spari nei pressi del Consolato di Israele: «Almeno tre morti» - facebook.com facebook Crepe nel processo di Istanbul: i «pentiti» tradiscono l’accusa 400 imputati, tra loro il sindaco Imamoglu I primi «testimoni» fanno un passo indietro ma la guerra all’opposizione non si ferma Murat Cinar x.com