Gaza due persone uccise in un nuovo attacco israeliano | in centinaia ai funerali

Da lapresse.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo attacco israeliano a Gaza ha provocato la morte di almeno due persone, tra cui un agente di polizia di Hamas. L’incidente ha coinvolto un veicolo colpito durante l’operazione, e diverse altre persone sono state ferite e trasportate all’ospedale Nasser. Nel frattempo, centinaia di persone si sono radunate ai funerali, che si sono svolti nelle strade della regione.

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Un attacco israeliano ha colpito un veicolo a Gaza, uccidendo almeno due persone, tra cui un agente di polizia di Hamas, secondo quanto riferito dall’ ospedale Nasser, che ha accolto i feriti. Il veicolo è stato colpito domenica mattina nel quartiere di Al-Amal, nella città meridionale di Khan Younis. Tra le due vittime c’è il colonnello Wessam Abdel-Hadi, a capo del dipartimento investigativo della polizia di Khan Younis, ha precisato l’ospedale. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver avviato un’indagine sull’attacco. Queste vittime rappresentano l’ultimo bilancio di vittime tra i palestinesi nell’enclave costiera da quando il fragile accordo di cessate il fuoco di ottobre ha tentato di porre fine a oltre due anni di guerra tra Israele e Hamas a Gaza.🔗 Leggi su Lapresse.it

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