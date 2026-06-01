Il ritorno di Totti alla Roma è il prossimo obiettivo di Gian Piero Gasperini. Dopo aver ribaltato l’umore della piazza riportando i giallorossi in Champions League, il tecnico ha messo gli occhi su un traguardo che i tifosi inseguono da anni: rivedere Francesco Totti in società. Lo racconta La Gazzetta dello Sport, ed è una spinta che il tecnico esercita direttamente sui proprietari Dan e Ryan Friedkin. Non un testimonial, ma un ruolo operativo. L’idea di Gasperini è precisa: niente incarico di facciata da ambasciatore per il centenario, ma un ruolo vero. Totti dovrebbe diventare il filo conduttore tra squadra e club, una figura che fa da filtro nella gestione quotidiana, esprime pareri, visiona talenti in giro per l’Europa e collabora al recupero dei giocatori in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Gasperini vuole Totti alla Roma da dirigente: “So cosa fargli fare”. Il ritorno della bandiera

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ROMA 2027: il piano segreto dei Friedkin per il Centenario | Totti, Gasperini, Stadio e ritorno ASR

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