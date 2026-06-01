Alejandro Garnacho, attaccante argentino, è stato messo sul mercato dal Chelsea. La sua stagione si è conclusa senza convocazione per il prossimo Mondiale, segnando un punto basso nella sua carriera. Oltre al club londinese, ci sono contatti con quattro grandi squadre di Serie A, anche se ancora nessuna ufficializzazione. Garnacho, che ha avuto diverse delusioni in questa stagione, ora si trova nel mirino di diversi club italiani.

Ricca di delusioni e di sconfitte a livello di club, la stagione di Alejandro Garnacho si è conclusa nel peggiore dei modi, con la mancata convocazione da parte dell’Argentina per l’imminente Mondiale. Inserito nella lista dei preconvocati di Lionel Scaloni, il 21enne nato a Madrid è stato escluso dalla lista definitiva come il romanista Matias Soulé. Il club azzurro aveva provato a prendere il calciatore nel gennaio del 2025 per sostituire Kvaratskhelia, ma le richieste dei Red Devils si attestavano addirittura a 60-70 milioni di euro. A distanza di un anno e mezzo, il suo nome è tornato di moda per la Serie A e non solo per i partenopei. Secondo Asromalive. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Garnacho in Serie A, non solo Napoli: contatti con quattro big

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Perché Garnacho è andato al Chelsea invece che al Napoli

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