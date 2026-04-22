A Napoli è iniziata un'asta tra le principali squadre di Serie A per aggiudicarsi il giocatore bosniaco, esterno offensivo di proprietà del Bayer Leverkusen. La trattativa si è aperta con un primo interesse manifestato da alcune big del calcio italiano. Il calciatore, che ha già suscitato attenzione in Europa, rappresenta un obiettivo di mercato per i club alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo. La situazione resta aperta e da seguire attentamente nelle prossime settimane.

Kerim Alajbegovic, esterno offensivo bosniaco di proprietà del Bayer Leverkusen, ha aperto ad un futuro in Serie A: Napoli, Inter e Roma hanno avviato i contatti sia con il padre del calciatore sia con un grande ex del nostro campionato, che farà da intermediario nella trattativa per il talento che ha brillato ai playoff del mondiale proprio contro la Nazionale italiana. Alajbegovic, futuro in Italia?. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Alajbegovic è pronto ad una nuova avventura, e sarebbe felice di abbracciare Serie A. Ad incidere sulla decisione, indubbiamente anche figura di Miralem Pjanic: l’ex centrocampista di Juve e Roma, con decenni di esperienza nel calcio italiano, sta mediando tra club e famiglia del ragazzo, conoscendo bene le dinamiche dei grandi club del nostro paese.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, il gioiellino europeo apre all’Italia: parte l’asta con le big di Serie A!

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