Retegui torna in Serie A? Può e vuole già lasciare l’Arabia Saudita | contatti avviati con una big italiana L’indiscrezione non lascia dubbi!

Retegui, attualmente in Arabia Saudita, potrebbe presto lasciare il club e tornare in Serie A. Sono stati avviati contatti con una squadra italiana di primo piano, rendendo possibile un suo ritorno nel massimo campionato nazionale. La trattativa è in corso e l’interesse da parte delle parti coinvolte è confermato. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

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