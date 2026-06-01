Durante un’intercettazione, un sospettato ha detto: “C’è una testimone e…”, rivelando dettagli che lo hanno incastrato. Si tratta di un nuovo sviluppo nell’inchiesta parallela sull’omicidio di Garlasco, mentre continuano le verifiche sulla riapertura delle indagini sulla vittima. Inoltre, sono state iscritte nel registro degli indagati tre persone già note nel procedimento.

Nuovo capitolo nell’inchiesta parallela che ruota attorno al delitto di Garlasco. Mentre proseguono gli accertamenti sulla riapertura delle indagini relative all’omicidio di Chiara Poggi, emerge la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati di tre figure già note nell’ambito della vicenda. Si tratta dell’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, del giornalista Alessandro De Giuseppe, inviato de Le Iene, e dell’ex maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto. Secondo quanto riferito dall’ANSA, la Procura di Milano procede nei loro confronti per l’ipotesi di reato di diffamazione. L’iscrizione nasce dall’esposto presentato da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, nell’ambito di un più ampio pacchetto di denunce e querele depositate negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Garlasco, Sempio si tradisce nell’intercettazione: “C’è una testimone e…”. La frase che lo incastra

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Garlasco, spunta una nuova intercettazione che secondo la procura incastrerebbe Sempio

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