"Quel video. io ce l'ho. dentro la penna.". E' una delle frasi pronunciate da Andrea Sempio il pomeriggio del 14 aprile 2025 e intercettata dai carabinieri. L'audio, contenuto negli atti della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco in cui il 38enne è indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è stato pubblicato da la Repubblica sul suo sito online e rilanciato anche da Paolo Del Debbio a 4 di Sera. Per gli investigatori Sempio parla del video intimo girato dalla vittima con il fidanzato Alberto Stasi, al momento unico indagato per il delitto. Le, pronunciata a voce bassissima e con forti rumori di sottofondo che ne rendono difficile la comprensione, sarebbe decisiva per gli inquirenti, secondo cui Sempio menziona una circostanza fino a quel momento sconosciuta agli stessi inquirenti, ovvero la presenza del video su una chiavetta.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sempio, a 4 di Sera gli audio dell'intercettazione in auto: la frase inedita che si è lasciato sfuggire

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