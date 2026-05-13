Gli investigatori coinvolti nel caso Garlasco hanno ascoltato una intercettazione in cui una persona dice che Chiara si è spostata. Secondo gli inquirenti, questa conversazione potrebbe rappresentare un elemento chiave nelle indagini. La registrazione è stata analizzata nel contesto del procedimento giudiziario in corso. La frase, registrata durante le intercettazioni, riguarda il movimento della vittima e viene considerata un possibile dettaglio utile alle indagini.

Giorno dopo giorno continuano a uscire nuovi dettagli in merito ai soliloqui di Andrea Sempio in auto. Diffusa una nuova intercettazione, registrata tramite cimici nell’abitacolo, in cui Sempio parla del video di Chiara Poggi. Gli investigatori che indagano sul delitto di Garlasco hanno ritenuto gli audio “di centrale importanza”. I soliloqui di Andrea Sempio in auto Uno dei soliloqui potenzialmente più rilevanti nel nuovo filone di indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, quello che vede al centro Andrea Sempio, è stato intercettato la mattina del 7 giugno 2025. Sempio era a bordo della sua Fiat Panda quando alle 9:12 ha mormorato: “L’ora.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio e l'intercettazione sul video di Chiara che "si è spostata": "Me lo devo aspettare"

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GARLASCO: IL VIDEO SEGRETO SUL PC DI CHIARA POGGI CHE SCAGIONA ALBERTO STASI. LA VERITÀ MAI DETTA

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Fra poco c'è Chi l'ha visto? c'è bisogno del vostro aiuto: Delitto di #Garlasco: Gli audio di Andrea Sempio intercettato in auto Alle 21:20 in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto #13maggio x.com

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