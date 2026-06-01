Garlasco perché Sempio e Stasi sono vittime di un sistema profondamente malato

Dopo 19 anni di indagini e processi, i due imputati sono stati riconosciuti vittime di un sistema giudiziario che ha portato a un'esposizione mediatica e a un processo lungo e complesso. La vicenda ha coinvolto accuse e sospetti che si sono trascinati nel tempo, portando a una condanna definitiva. La vicenda ha suscitato discussioni sulla gestione delle indagini e sulla trasparenza del procedimento giudiziario.

Il caso Garlasco torna al centro della cronaca. Ma la nuova ricostruzione con Sempio colpevole regge all’esame dei fatti? Nei 19 anni di peripezie garlaschesi, un colpevole definitivo, dopo anni di mostrificazione mediatica, è diventato un (probabile) innocente santificato dal web, e un nome fino a ieri coinvolto tre volte nelle indagini e altrettante archiviato, agli atti è diventato il nuovo centro di gravità permanente dell’inchiesta. Condannato dai media prima della sentenza definitiva, come ai tempi lo fu il suo predecessore. Chiara Poggi fu uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. Alberto Stasi venne condannato in via definitiva, a furor di popolo, nel 2015. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Garlasco, perché i Poggi dicono che Stasi è colpevole e Sempio innocente - Vita in diretta 7/05/2026

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