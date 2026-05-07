Vittorio Feltri, direttore di un noto quotidiano, ha recentemente commentato nuovamente il caso di Garlasco, concentrandosi sulle vicende di due persone coinvolte. Durante un intervento pubblico, ha espresso alcune considerazioni su Sempio e Stasi, senza entrare in dettagli giudiziari o personali. La sua presa di posizione ha attirato l’attenzione, suscitando reazioni tra gli addetti ai lavori e il pubblico.

Vittorio Feltri, direttore editoriale de Il Giornale, torna a parlare del caso Garlasco con toni netti. In un’intervista a TgCom24, il giornalista mette in discussione sia la condanna definitiva di Alberto Stasi sia le nuove indagini su Andrea Sempio. Il suo verdetto è doppio: per Feltri, sarebbero innocenti entrambi. E sul sistema giudiziario italiano pronuncia una definizione durissima, che diventa il cuore del suo ragionamento: “È schizofrenica”. “Stasi non c’entra nulla — mai visto nei suoi occhi lo sguardo di un assassino”. Feltri spiega di conoscere Stasi personalmente. Racconta di frequentarlo anche oggi, con una consuetudine che, a suo dire, non lascia spazio a dubbi: va a cena con lui un paio di volte al mese.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, Feltri su Stasi e Sempio: “Fatemi dire una cosa su Sempio e Stasi”

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