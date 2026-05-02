La famiglia Poggi ribadisce la propria convinzione riguardo alle responsabilità nelle vicende giudiziarie che li coinvolgono, affermando pubblicamente di ritenere ancora innocente una persona e colpevole un’altra. Questa posizione viene confermata anche dopo le ultime decisioni della magistratura, che avevano portato a risultati diversi. La famiglia si è espressa con fermezza, mantenendo la propria opinione nonostante le sentenze e le indagini in corso.

Ancora una volta, la famiglia Poggi non ci crede. E lo dichiara senza mezzi termini. Dopo che la Procura di Pavia ha modificato il capo di imputazione nei confronti di Andrea Sempio, ora indicato come unico responsabile del delitto di Garlasco, i legali della famiglia, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, hanno affidato al Corriere della Sera una replica netta. La nuova ricostruzione sarebbe, a loro giudizio, «un’ipotesi irreale, che sembra costruita a tavolino senza tener conto dei dati già noti». Una posizione che, in questo caso, appare un poco bizzarra, nonostante la famiglia Poggi abbia sempre guardato con scetticismo a questa nuova inchiesta, fin dal suo avvio.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, perché i Poggi continuano a considerare Sempio innocente e Stasi colpevole

Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025

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