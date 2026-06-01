Nelle intercettazioni del marzo 2025, pubblicate di recente, si ascoltano conversazioni tra Mattia Capra e sua zia, in cui lui commenta con un’espressione offensiva. Capra afferma di non riferirsi a Chiara Poggi e di non parlare da solo, ma con la zia. Il suo nome è stato reso noto dopo la pubblicazione di queste intercettazioni nell’ambito dell’inchiesta bis sull’omicidio.

Il nome di Mattia Capra è emerso dopo la pubblicazione di alcune intercettazioni ambientali e telefoniche risalenti a marzo 2025, quando è stata aperta l'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi. Il 37enne, amico di Andrea Sempio, è tornato al centro dell'attenzione per via delle frasi pronunciat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Mattia Capra sull'intercettazione: "P*ttanata, non mi riferivo a Chiara Poggi e non parlavo da solo, ma con mia zia"

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