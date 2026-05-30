In un'intercettazione, Mattia Capra, amico di Andrea Sempio, ha dichiarato che Chiara non era la donna della sua vita. La conversazione riguarda un'intercettazione in cui Capra viene coinvolto e si riferisce alla sua relazione con Chiara. La dichiarazione è stata resa pubblica attraverso le registrazioni ascoltate dalle autorità. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli o commenti ufficiali sulla conversazione o sulle circostanze.

Mattia Capra, storico amico di Andrea Sempio, è finito al centro dell’attenzione per un’intercettazione in cui parla di una ragazza, definendola la “donna della mia vita”. Qualcuno ha creduto che si riferisse a Chiara Poggi. Il diretto interessato, intervistato da “Quarto grado”, ha smentito categoricamente che stesse parlando della vittima del delitto di Garlasco. Garlasco, l'intercettazione di Mattia Capra L'amico di Andrea Sempio: "Dialogo frainteso" Capra: "Mai detto di essere invaghito di Chiara Poggi" Garlasco, l’intercettazione di Mattia Capra Un inviato di “Quarto Grado” ha raggiunto Mattia Capra chiedendo delucidazioni in merito all’intercettazione risalente al marzo 2025. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Mattia Capra amico di Andrea Sempio sull'intercettazione: "Non era Chiara la donna della mia vita"

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Garlasco: il soliloquio di Mattia Capra, amico di Andrea Sempio - Storie italiane 28/05/2026

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