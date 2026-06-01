L’avvocato di Alberto Stasi è stato iscritto nel registro degli indagati per diffamazione nei confronti di Stefania Cappa. I magistrati stanno esaminando circa 80 fascicoli legati a questa indagine. Nel frattempo, prosegue l’inchiesta principale sull’omicidio di Chiara Poggi, con un solo imputato, Andrea Sempio. La procura sta approfondendo le accuse e le possibili responsabilità legate a questa vicenda.

Pavia, 1 giugno 2026 – Non solo l’inchiesta che riguarda Andrea Sempio, accusato unico dell’omicidio di Chiara Poggi. Il caso di Garlasco ha come suo contorno anche vari altri filoni di indagine, tra cui quelli legati a numerose querele. E così l'avvocato Antonio De Rensis, uno dei difensori di Alberto Stasi (condannato a 16 anni per l’assassinio della fidanzata), l'inviato del programma 'Le Iene' Alessandro De Giuseppe e l'ex maresciallo dei carabinieri di Garlasco Francesco Marchetto sono stati indagati dalla Procura di Milano per diffamazione. https:www.quotidiano.netcronacaomicidio-garlasco-consulenza-psichiatrica-andrea-sempio-difesa-cataliotti-e448qkqa Nella querela presentata - tramite i suoi legali - da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, si contestava l'istigazione a delinquere finalizzata alla diffamazione e alla calunnia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Garlasco, l’avvocato di Alberto Stasi è indagato per diffamazione contro Stefania Cappa: i pm al lavoro su 80 fascicoli

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Garlasco, avvocata di Alberto Stasi: I Poggi lo hanno preso di mira

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