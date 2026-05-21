Una donna ha presentato una denuncia contro l’avvocato di un imputato, accusandolo di diffamazione e associazione a delinquere. La denuncia arriva dopo un’ondata di circa cento querele che sarebbero state rivolte contro di lei e altri soggetti coinvolti nella stessa vicenda. La situazione si è sviluppata nel corso degli ultimi mesi, coinvolgendo diverse azioni legali e contestazioni pubbliche. La donna ha spiegato di aver agito per tutelare la propria reputazione e di non aver mai avuto intenzione di danneggiare altri.

Milano, 21 maggio 2026 - Dopo la valanga di querele, sarebbero un centinaio, presentate dai l egali della famiglia Cappa contro giornalisti, blogger, youtuber e ora pure la denuncia di Stefania, nei confronti dell ' avvocato Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi, dell'inviato del programma "Le Iene" Alessandro Di Giuseppe e dell' ex maresciallo dei carabinieri di Pavia Francesco Marchetto. Uno dei reati ipotizzati dai legali è " associazione a delinquere finalizzata alla istigazione alla diffamazione ". Della nuova denuncia finita sul tavolo del pm di Milano Antonio Pansa, di cui si era parlato anche nelle scorse settimane, ne ha scritto oggi “Il Giornale'". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stefania Cappa denuncia il legale di Alberto Stasi: diffamazione e associazione a delinquere

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